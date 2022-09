Anche per Lenny Kravitz le vacanze sono finite

Anche Lenny Kravitz ha detto addio alle vacanze. L'artista ha infatti lasciato il suo paradiso, la casa alle Bahamas, nell'isola di Eleuthera, dove ama trascorrere la maggior parte del suo tempo e dove possiede una magnifica dimora e un camper tutto argento.

Lenny è volato da tutt'altra parte, nell'affollata metropoli di Chicago, come ci mostra in una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Così è la volta di grattacieli e cieli grigi, come per tanti di noi dopo le vacanze, anche per una stella del calibro di Lenny. D'altronde l'artista è assai impegnato e molte sono le sue attività, tra musica, design, cinema e arte.

Durante l'estate a far visita a Lenny sono stati anche Taylor Swift e Joe Alwyn.

(Foto Getty Images)