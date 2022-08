Robbie Williams pensa già a un nuovo album

Robbie Williams ha deciso di celebrare i suoi 25 anni di carriera con un album, intitolato appunto "XXV", che raccoglie le sue hit più belle e amate, reinterpretate in versione orchestrale. Ma l'artista ha anche intenzione di pubblicare nuove canzoni.

Parlando al quotidiano Telegraph Robbie ha infatti rivelato di pensare a un nuovo disco. Che, sorpresa, lo vedrebbe tornare al 1995.

"Ho deciso di andare indietro, al 1995", ha spiegato Williams "In quel periodo avevo appena lasciato i Take That. E oggi, con la conoscenza musicale che ho, che disco avrei potuto scrivere?"

Da quel che si sa fino a d ora, l'album sarà basato sulle chitarre e Robbie esplorerà nuove direzioni.

Nel 2023 sarà anche la volta della serie televisiva dedicata alla sua vita. La serie racconterà i 30 anni di carriera dell'artista. La cartella stampa afferma che si tratterà di un: "esame senza filtri e accurato di un'icona globale e di un intrattenitore nato" e racconterà "Robbie muoversi attarverso l'esame dei media, l'adulazione, le rotture personali e professionali, gli abusi, le reunion e l'impatto che tutto questo ha avuto su di lui".

Il regista è Joe Pearlman. Ancora non si conosce quale sarà il titolo.

(Foto Getty Images)