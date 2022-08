Sting canta Fragile per l'Ucraina: il video

Sting si trova nella sua tenuta in Toscana, il Palagio, dove da poco ha festeggiato i 30 anni di matrimonio con la moglie Trudie Styler. L'atmosfera lieta, il clima da vacanza e le celebrazioni non hanno però impedito all'artista di ricordare il dramma che si sta verificando poco distante da noi, in Ucraina.

Così Sting, da sempre notoriamente sensibile e impegnato nelle cause umanitarie, ha voluto ricordare il dramma che coinvolge la popolazione ucraina nel giorno della loro festa nazionale, il 24 agosto.

Con sola chitarra e voce, davanti a un maestoso, antico camino, Sting ha così eseguito commosso una delle sue canzoni più amate, "Fragile".

Ecco il video.

(foto Getty Images)