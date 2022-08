Micheal Bublé nuovamente papà

Michael Bublé è al settimo cielo: La moglie Luisana Lopilato ha infatti messo la mondo la loro quarta figlia, che è stata chiamata Cielo Yoli Rose.

A dare la notizia i genitori, sui loro social. Bublé e la moglie hanno mostrato un piedino della piccola: "Dall'amore nascono la vita, la luce e lei… la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite... Grazie a dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

A dare la notizia che la famiglia si sarebbe presto ingrandita era stato Bublé stesso, nel video di "I'll Never Not Love You", uscito nel febbraio di quest'anno.

Michael Bublé e Luisana sono genitori, oltre a Noah, di Elias, 6 anni, e di Vida Amber Betty, 4 anni.

(Foto Getty Images)