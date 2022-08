Michael Bublé svela tutto il talento musicale del figlio Noah: Il video

Il piccolo Noah Bublé, adesso di 9 anni, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Ammalatosi di tumore, aveva ricevuto tutto l'amore e il sostegno del papà Michael, che per stragli ancora più vicino aveva sospeso ogni sua attività.

Ora, dopo la bellissima notizia della sua completa guarigione, c'è spazio solo per la gioia e i momenti felici. Come quello raccontato in questo video, in cui un orgoglioso papà Michael mostra a tutti quanto è diventato bravo al pianoforte il piccolo Noah.

E la felicità non si ferma qui. La famiglia Bublé si è concessa splendide vacanze romane, tra gite al Colosseo e golosi gelati.

Adesso è la volta di un nuovo lieto evento: è infatti in arrivo un nuovo, piccolo Bublé. Luisana Lopilato, la moglie di Michael, sta per mettere al mondo la loro nuova figlia. L'artista aveva rivelato ai fan la bellissima notizia del bebè in arrivo nel suo video “I’ll Never Not Love You” uscito lo scorso 22 febbraio.

Michael Bublé e Luisana sono genitori, oltre a Noah, di Elias, 6 anni, e di Vida Amber Betty, 4 anni.

