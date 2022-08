Adele pronta a sposarsi di nuovo

Adele ha parlato del suo amore per il fidanzato Rich Paul in una lunga intervista al magazine Elle (versione USA), che le anche dedicato la copertina.

Adele ha confessato: "Non sono mai stata così innamorata", a proposito del fidanzato Rich Paul. E anche: "Sono ossessionata da lui". La cantante si dice pronta a risposarsi e ad avere altri figli, dopo Angelo, 9 anni, nato dal suo matrimonio con l'ex Simon Konecki. "Sono una casalinga e una matriarca, e una vita stabile aiuta la mia musica. Anche se per il momento sono concentrata su Las Vegas", ha rivelato Adele, citando la residency che aveva annullato poco prima che avesse inizio, tra polemiche e sospetti di capricci da diva.

Adesso Adele ha in programma di comunicare le nuove date dello show e ha rivelato: "Ero a disagio. Ma è qualcosa che mi ha fatto sentire più sicura di me, perché è stata una scelta coraggiosa. Non credo che lo avrebbero fatto in molti. Sono fiera di me per aver messo i miei bisogni artistici prima di tutto.... Voglio raccontare la storia della mia carriera, dall’inizio a oggi. Non voglio raccontare troppo, ma lo spettacolo cresce. È tutto sulla musica ed è davvero nostalgico. Sarà bellissimo".

(Foto Getty Images)