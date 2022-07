Harry Styles: adesso c'è anche il corso di laurea dedicato alla sua figura

La Texas State University conferma un corso dedicato ad Harry Styles, l'ex One Direction. Si chiamerà "Harry Styles and the Cult of Celebrity".

Le lezioni inizieranno nella primavera del 2023 e saranno concentrate sul cantante britannico e sulla cultura pop europea. Louie Dean Valencia, il docente associato di storia digitale che terrà il corso spiega: "​Ho sempre voluto tenere un corso di storia che fosse divertente e incentrato su un periodo che gli studenti hanno vissuto e con cui possono relazionarsi. Studiando l'arte, l'attivismo, il consumismo e il fandom attorno a Harry Styles, penso che saremo in grado di arrivare ad alcune questioni contemporanee molto rilevanti".

L'idea è nata durante il lockdown. Al corso dell'ateneo texano potranno partecipare solo venti studenti e non sarà un approfondimento sulla vita privata della star, ci tiene a precisare il professore Valencia, ma uno studio sulla sua arte a 360°. Al centro la musica, il cinema, la moda, il suo impegno nel sociale. Ad oggi non è dato sapere se Harry Styles parteciperà anche solo via zoom ad uno degli incontri, tutti però lo sperano.

Non è il primo corso dedicato alle celebrità: nella primavera di quest'anno la New York University ha ospitato una serie di lezioni su Taylor Swift. In passato anche Lady Gaga, Beyoncé, Jay Z, Kanye West e i Beatles sono stati protagonisti di studi universitari. E gli studenti ringraziano.

(Foto Getty Images)