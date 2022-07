Lady Gaga: i suoi costumi di scena sono... sorvegliati speciali!

Lady Gaga ha dato il via al suo Chromatica Ball Tour. Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, miss Germanotta torna a fare i live, anche se non verrà in Italia.

La cantante, sempre descritta come camaleontica, creativa e irrequieta, ha scelto la maison Versace per i suoi abiti di scena. Innumerevoli i costumi realizzati, inutile dire che sono anche preziosi.

Per questo motivo il guardaroba sarà sotto scorta 24 ore su 24 per tutta la durata del tour. Top secret i colori e i tessuti scelti. Lady Gaga ha sempre stupito il pubblico anche per il suo look e questa volta promette che sarà un evento da ricordare.

I bene informati raccontano che le prove dello spettacolo sono durate settimane e sono state molto intense. Curate nei minimi dettagli per uno show assoluto. C'è anche qualche grana da risolvere, sei ballerini del suo corpo di ballo hanno deciso di dare forfait. All'origine del gesto ci sarebbero delle divergenze con il coreografo Ricky Jackson. Riuscirà l'eccentrica cantautrice statunitense a far rientrare la crisi?

(Foto Getty Images)