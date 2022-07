Ed Sheeran: svelato il nome della seconda figlia

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn sono diventati genitori per la seconda volta il maggio scorso. Adesso è stato il tabloid The Sun a rivelare il nome della piccola.

Si tratta di un nome alquanto inconsueto: Jupiter. Ovvero Giove, con riferimento al pianeta più grande del sistema solare. Pare che Jupiter indichi anche "coraggio e audacia": ecco perché Ed e Cherry lo avrebbero scelto per la piccola. Il SUn ha aggiunto: "Ed e Cherry amano quel nome per ciò che rappresenta e per la sua unicità. Tutti pensano che Jupiter sia perfetto per lei".

Il musicista e la moglie sono già genitori di un'altra bimba, nata nel 2020, dal nome ugualmente inconsueto: Lyra Antartica.

(Foto Getty Images)