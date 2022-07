Johnny Deep: una canzone ispirata da Amber Heard. E dal processo in tribunale

Per esorcizzare il processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, tanto raccontato dai tabloid, l'attore Johnny Depp si è messo alla prova scrivendo una canzone. Al centro il suo matrimonio e l'esperienza in Tribunale.

A rivelarlo è stato il magazine britannico The Guardian. Ancora sconosciuto il titolo del brano. Quel che si sa è che uscirà il 15 luglio.

La canzone sarà inclusa nell’album "18", frutto della collaborazione con il chitarrista Jeff Beck. Anche il primo singolo del disco, "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", è stata creata da Depp.

L'attore ha spiegato perché l'album sarà intitolato "18": "Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme, la cosa ha davvero riacceso il nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Scherzavamo su come abbiamo ripreso a sentirci come se avessimo di nuovo 18 anni, e alla fine abbiamo scelto quel numero come titolo".

A proposito della prima traccia invece Beck commenta: "Sono rimasto sbalordito, quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me". Da parte sua Depp sottolinea come sia stato un onore suonare e scrivere musica con Beck, uno dei veri grandi della musica. Il disco, che è stato registrato nell'arco degli ultimi tre anni, contiene altre 13 canzoni tra cui cover di brani di artisti della Motown, Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground e Killing Joke. L'artista sarà ad Umbria Jazz il 17 luglio.

(foto Getty Images)