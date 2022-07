Ed Sheeran lancia la sua collezione di moda

Ed Sheeran lancia adesso la sua prima collezione di moda. L'artista ha infatti collaborato con il brand Lucy & Yak per dar vita a una capsule collection ispirata al suo album "Equals", tra disegni di farfalle e simboli matematici.

La collezione, unisex, comprende salopette, felpe, cappelli e T-shirt ed è ecosostenibile. Ogni capo è infatti realizzato in cotone biologico o materiali di recupero. I prezzi vanno dalle 22 alle 77 sterline.

"Ed desiderava un partner per creare una collezione che esprimesse il suo amore per i fan", ha riportato una dichiarazione del brand di moda " Lucy & Yak, per le loro stampe iconiche e l'approccio improntato alla sostenibilità erano i partner perfetti. Il cantante e la moglie Cherry sono difensori dell'ambiente". Lucy Greenwood, co-fondatrice di Lucy & Yak, ha aggiunto che la farfalla utilizzata per la copertina di "Equals" "ha un significato davvero speciale per lui. Ed condivide la nostra passione di fare il meglio per tutelare l'ambiente".

(Foto Getty Images)