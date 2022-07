Ennio Morricone: il ricordo

Ennio Morricone è scomparso 6 luglio 2020 a 93 anni. Il grande musicista premio Oscar era morto a Roma, in clinica, per le conseguenze dovute alla rottura di un femore.

Morricone aveva composto le più belle colonne sonore del nostro cinema, da "Per un pugno di dollari" a "Malena", da "C'era una volta in America" a "Mission" e "Nuovo cinema Paradiso".

A 79 anni era stato insignito del premio Oscar alla carriera, seguito nel 2016 dall'Oscar per "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino. Durante la sua carriera Morricone aveva vinto anche tre Grammy Award, quattro Golden Globe, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'argento, due European Film Award, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Inoltre aveva venduto più di 70 milioni di dischi

Ennio Morricone era nato a Roma il 10 novembre 1928 e aveva studiato al Conservatorio di Santa Cecilia. Durante la sua carriera, aveva lavorato con grandi registi, come Marco Bellocchio, Gillo Pontecorvo, Brian De Palma, Barry Levinson, Pier Paolo Pasolini e soprattutto Sergio Leone.

Nel video, le sue colonne sonore più belle