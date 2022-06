Rod Stewart duetta con la figlia Ruby: il video

Rod Stewart ha trascorso la festa del papà circondato dalla sua famiglia: condividendo un video in cui si esibisce con sua figlia Ruby. Padre 77enne e figlia 35enne hanno suonato le loro chitarre, per cantare insieme "Ooh La La" dei Faces (gruppo di cui Rod ha fatto parte) in una clip pubblicata su Instagram, dalla rockstar.

La madre della modella e cantante Ruby è l'ex indossatrice Kelly Emberg: Ruby ha seguito le orme di entrambi i genitori. Il baronetto Rod va molto d'accordo con tutte le sue ex mogli e fidanzate: nel 2019 ha addirittura postato una foto con 4 madri di 7 dei suoi figli. Tra questi ultimi, anche una ballerina (Renée) e un giocatore di hockey su ghiaccio (Liam). Dall'attuale moglie, Penny Lancaster, Stewart ha avuto due figli: Alastair (16 anni) e Aiden (11).

(Foto Getty Images)