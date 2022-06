27 giugno 1970: primo concerto dei Queen

Il 27 giugno 1970 ebbe luogo il primo concerto dei Queen. Lo show si svolse a Truro, in Cornovaglia.

In realtà allora la band fu annunciata come Smile, nome del gruppo fondato due anni prima da Brian May e dal bassista Tim Staffell , che lasciò però il gruppo proprio prima del live. Freddie al tempo si faceva ancora chiamare col suo vero nome, Farrokh Bulsara.

Il concerto era benefico, per la Croce Rossa. Il pagamento fu di 50 sterline. A organizzare il concerto era stata la madre di Roger Taylor, il batterista della band.

(foto Getty Images)