Lenny Kravitz, il suo caravan d'argento alle Bahamas e Taylor Swift

Lenny Kravitz ha avuto degli ospiti speciali, ultimamente. L'artista si trova alle Bahamas, nell'isola di Eleuthera, dove ama trascorrere la maggior parte del suo tempo e dove possiede una magnifica dimora. A raggiungerlo sull'isola sono stati Taylor Swift e Joe Alwyn, che si sono concessi una incantevole vacanza insieme.

Come si nota dalle foto pubblicate sui social, sullo sfondo della spiaggia in cui Taylor e Joe si rilassano c'è il caravan argentato Airstream di Lenny Kravitz.

Lenny ama molto questo caravan perché, come ha rivelato nel programma “Oprah’s Master Class”, al suo interno si sente "veramente libero". L'artista lo ha anche mostrato in un lungo video realizzato per il magazine Men’s Health.

