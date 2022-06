Elton John e il suo hoverboard benefico

NFT, ovvero Non-Fungible Token. Che tradotto in italiano suona come gettone digitale non fungibile. O (forse) meglio: non riproducibile. Un fenomeno esploso negli ultimi anni e di cui si fa un gran parlare e, se per qualcuno sono il futuro dell’arte, per tanti altri sono invece una bolla speculativa destinata a implodere presto. Lasciamo ai posteri l’ardua sentenza.



Qui ci interessa parlarne perché Elton John ha dato vita a un’asta in cui sono stati messi in vendita una serie di particolari NFT riguardanti il cantante britannico. Ad essere più specifici verranno messi all’incanto 6.666 oggetti di una collezione a cui è stato dato il nome di “Jadu Hoverboard”, dal nome di una delle due aziende (Jadu, l’altra è Sweet) che hanno collaborato con sir Elton, che ha pubblicamente ammesso di non essere un grande esperto di quel settore specifico.



Il ricavato della vendita sarà destinato all’AIDS Foundation, ente no profit tra i principali al mondo e che vede Elton John quale fondatore. Il pezzo più pregiato è probabilmente l’Hoverboard virtuale Rocket man, ma comprando uno qualunque degli NFT della collezione l’utente entrerà a far parte del Rocket NFT club, un circolo il cui accesso permette di sbloccare una serie di esperienze e premi.

(foto Getty Images)