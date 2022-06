I Coldplay entrano in un club davvero speciale

Tutti quegli zeri non li hanno messi assieme in molti. Ci sono gli Stones, l’ex Beatles Paul McCartney, Elton John, gli U2, gli Eagles e pochi altri. Pochissimi altri. Ora nel club dei cantanti/band che hanno guadagnato nel corso della loro carriera oltre un miliardo di dollari solo con i concerti hanno fatto il loro ingresso anche i Coldplay.



Il conto lo ha fatto Billboard – o meglio: il suo osservatorio Billboard Boxscore – che aggiungendo gli incassi dell’ultimo tour della band britannica è arrivata a quella cifra monstre.

Il “Music of the Spheres Tour”, tuttora in corso, non toccherà l’Italia, ma sta registrando una serie infinita di sold out negli stadi di un po’ tutti i continenti: solo a Wembley ci saranno sei concerti consecutivi di cui non si trova praticamente più un biglietto.

Tanto per dare un po’ la dimensione economica della faccenda i Coldplay hanno guadagnato oltre 68 milioni di dollari nelle ultime settimane in sole 12 date negli stadi delle principali città degli Stati Uniti.



I Coldplay sono probabilmente la band più popolare al mondo e non si può sottolineare che l’obiettivo raggiunto, quel miliardo e passa di guadagni derivanti dall’attività live, è arrivato in molto meno tempo che non rispetto agli altri appartenenti a quell’esclusivo circolo.

Chris Martin e soci hanno già annunciato altri tre nuovi dischi entro il 2025.

(Foto Getty Images)