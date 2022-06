Lady Diana aveva una vera cotta per George Michael

Lady Diana avrebbe avuto una vera passione per George Michael. A sostenerlo è James Gavin, autore di una nuova biografia del musicista, intitolata "George Michael: A Life", in uscita il 7 luglio.

Che Lady Diana e George Michael fossero buoni amici è notizia risaputa. Ma, secondo Gavin, la principessa aveva una vera e propria cotta folle per l'artista. Ad accomunarli era il fatto di esser diventati due celebrità da giovanissimi. Oltre a questo, però, secondo il biografo, Lady D aveva sviluppato una vera passione per George, che conosceva fin dai tempi in cui l'artista faceva parte dei Wham!

In quel periodo George Michael non aveva ancora parlato apertamente della propria sessualità (anche se circolavano parecchie voci in proposito, e soprattutto Boy George era tra i più convinti nell'instillare i dubbi). Per la Principessa Diana George Michael era "bellissimo" (Michael aveva ricambiato il complimento rivolgendole un "anche tu sei favolosa").

George Michael partecipò anche al concerto organizzato da Lady Diana per raccogliere fondi contro l’AIDS. Gavin sostiene che Lady D e George Michael "Passavano tanto tempo insieme e si raccontavano segreti... Si telefonavano tra un meeting e l’altro per scambiarsi consigli, uscivano per andare a teatro o a un concerto, e lui la chiamava My darling". E sempre Gavin insiste, definendo la Principessa Diana "la groupie più aristocratica delle rockstar".

Secondo Gavin, George iniziò a tenere più a distanza Lady D quando capì che il suo coinvolgimento stava diventando importante. Ma i due rimasero sempre grandissimi amici, fino alla scomparsa della Principessa, nell'agosto del 1997.

(Foto Getty Images)