John Paul Young buon compleanno

John Paul Young è nato a Glasgow, in Scozia, il 21 giugno 1950. A 11 anni si è trasferito con la famiglia in Australia.

La sua hit più celebre è "Love Is in the Air", uscita nel 1978, scritta e prodotta da Harry Vanda e George Young. Tra le altre canzoni note di Young, "Yesterday's Hero", "I Hate the Music" e "Standing in the Rain".

(Foto Getty Images)