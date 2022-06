Harry Styles saluta la sua prima insegnante durante un concerto: l'emozione è totale

Fuoriprogramma per Harry Styles.

Il cantante era davanti a 26mila persone quando ha deciso di interrompere il suo concerto all'Old Trafford di Manchester per cercare tra il pubblico la sua prima insegnante.

E' stato un momento emozionante, che i cellulari dei fan hanno immortalato. Riconoscendola in lontananza, dopo aver chiesto al pubblico di aiutarlo, si è inginocchiato per dimostrarle l'importanza che avesse avuto nella sua vita. "La mia prima maestra è presente stasera -ha detto- si chiama mrs. Vernon, proveremo a trovarla. E' qui?". Dopo pochi istanti, l'ha individuata. Allora si è diretto verso il settore dove era seduta, urlando: "Mrs Vernon!". Poi si è messo in ginocchio: "Come sta? Ho sentito che sta andando in pensione. Vorrei solo ringraziarla per tutto quello che ha fatto in quegli anni. Significa molto per me che lei sia qui stasera".

