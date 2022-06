Dardust: l'anteprima del nuovo singolo

Oggi alle 22:30 ascolta in anteprima il nuovo singolo di Dardust durante Monte Carlo Nights.

La canzone si intitola “Nuvole in fiore” e anticipa il nuovo album dell'artista, in uscita in autunno. Il brano segue la pubblicazione degli EP “#001 Coordinate” e “#002 Hymns” e del singolo “Horizon In Your Eyes”. Quest'ultima canzone è stata presentata dal vivo in anteprima al Pala Olimpico di Torino, quando Dardust è stato ospite alla prima semifinale della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest.

Dardust racconta così “Nuvole in fiore”: “E' stato il primo brano che ho scritto quando ho iniziato a lavorare al mio nuovo album. Il brano si ispira ai lavori di Joe Hisaishi, il compositore che ha realizzato molte delle colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki, e rappresenta la rinascita, la primavera. Dopo le nuvole nere di Storm and Drugs, nel mio nuovo viaggio le nuvole prendono colore e si avvicinano al realismo magico di Myazaki”.

A marzo 2023 Dardust tornerà dal vivo in Italia e in Europa con il suo Duality Tour 2023.