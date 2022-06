Madonna: il travolgente omaggio della figlia Lourdes

Lourdes Leon, la figlia di Madonna, ha reso omaggio alla celebre madre con un travolgente video in cui cita il costume indossato dalla star durante il suo Blond Ambition Tour.

Lourdes è infatti protagonista, con modelle come Chloë Sevigny, Bella Hadid, Shalom Harlow, Amber Valetta, della clip realizzata per la maison Mugler e indossa un corsetto rosa che ricorda quello creato appositamente per Madonna nel 1990.

A realizzare quel bustier a cono era stato un altro celebre stilista, il francese Jean Paul Gaultier, che ancora ricorda quella prima collaborazione con la star: "Quando Madonna mi ha chiamato per la prima volta nel 1989, erano passati due giorni dalla sfilata di prêt-à-porter e ho pensato che la mia assistente stesse scherzando; ero un suo grande fan e lei sapeva cosa voleva: un abito gessato abbinato alla corsetteria femminile. A Madonna sono sempre piaciuti i miei abiti perché combinano il maschile e il femminile".

Lourdes è ormai una celebrità affermata: è apparsa sulla copertina di Vogue America (nel settembre 2021, con Bella Hadid, Kaia Gerber, Anok Yai e Precious Lee), ha sfilato per Versace ed è stata protagonista della clip della linea di lingerie Savage x Fenty di Rihanna.

