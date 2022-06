Amy Winehouse: ecco la sua voce originale in Back to Black

Indimenticabile Amy Winehouse. La grande artista ci ha lasciati il 23 luglio 2011, dopo aver pubblicato appena due album ("Frank" del 2003 e "Back to Black" del 2006; "Lioness: Hidden Treasures" è stato pubblicato postumo).

Adesso il produttore di Amy, Mark Ronson, ha condiviso sui social la traccia vocale originale per "Back To Black".

Ronson ha anche parlato di come nacque la canzone: "Amy venne nel mio studio, ci incontrammo per la prima volta e subito lei mi piacque immensamente. Mi fece ascoltare tutta questa splendida musica degli Anni Sessanta, poi andò via. Io mi sentivo davvero ispirato e ho scritto questa parte al pianoforte. Il giorno dopo lei è venuta e ha scritto questo bellissimo testo, che ha composto al volo nello sgabuzzino dietro lo studio... omaggio alla leonessa".

