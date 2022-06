Da Elton John a David Bowie: le canzoni più lunghe e più belle

Di solito, le canzoni della musica pop non sono mai eccessivamente lunghe. Si parla di una regola implicita, per cui per avere successo ed essere programmate in radio, le canzoni non dovrebbero superare i tre minuti complessivi di lunghezza.

Ma la regola non scritta dei tre minuti di durata è stata spesso infranta. E in molti casi, con ottimi risultati. Ecco per esempio una lista con 3 delle migliori canzoni che superano la durata di dieci minuti, secondo il sito Ultimate Classic Rock.

"Shine On You Crazy Diamond" - Pink Floyd (lunghezza 26 minuti, tratta dall'album “Wish You Were Here” del 1975)

"Funeral for a Friend"/"Love Lies Bleeding" - Elton John (lunghezza 11 minuti e 7 secondi, tratta dall'album “Goodbye Yellow Brick Road” del 1973)

Station to Station" - David Bowie (lunghezza 10 minuti e 15 secondi, tratta dall'album “Station to Station” del 1976).

(Foto Getty Images)