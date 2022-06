Elton John, John Legend, Ed Sheeran: cosa ci fanno insieme in questa strana classifica? La risposta

A vincere è John Legend con “All Of Me”, seguita da “Marry You” di Bruno Mars e “Perfect” di Ed Sheeran. Sono le canzoni più presenti nelle playlist italiane di Spotify che hanno per tema il matrimonio.

Se dall’Italia allarghiamo la visuale sul mondo le cose cambiano un po’, con la Whitney Houston di “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” che si prende il gradino più alto del podio, subito prima di “Marry You” e dell’Ed Sheeran di “Thinking Out Loud”.

Il colosso svedese di streaming musicale fa sapere che le playlist che hanno per tema i matrimoni, sia nel loro aspetto più romantico che in quello festaiolo, hanno avuto una forte crescita, con gli ascolti della playlist “Country Wedding” che sono cresciuti del 620% mentre quella denominata “Wedding song” ha registrato un incremento del 150%.

Ecco le due classifiche nel dettaglio:

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist di nozze in Italia:

1. John Legend - All of Me

2. Bruno Mars - Marry You

3. Ed Sheeran - Perfect

4. Ed Sheeran - Thinking out Loud

5. Christina Perri - A Thousand Years

6. Elton John - Your Song

7. Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

8. Bruno Mars - Just the Way You Are

9. Pharrell Williams - Happy - From "Despicable Me 2"

10. Gigi D'Agostino - L'Amour Toujours

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist dedicate alle nozze:

1. Whitney Houston - I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)

2. Bruno Mars - Marry You

3. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

4. Bruno Mars, Mark Ronson - Uptown Funk (feat. Bruno Mars)

5. John Legend - All of Me

6. Pharrell Williams - Happy - From "Despicable Me 2"

7. Earth, Wind & Fire - September

8. Outkast - Hey Ya!

9. Journey - Don't Stop Believin'

