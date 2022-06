Robbie Williams annuncia il nuovo album

Robbie Williams ha deciso di festeggiare i suoi 25 anni di carriera da solista con un album. Il disco si intitolerà "XXV" e conterrà le sue hit arrangiate in una nuova versione per orchestra, oltre a inediti.

Tra le canzoni incluse nel disco ci saranno “Millennium”, “Strong”, “No Regrets”, “She’s The One”, "Let Me Entertain You", "Come Undone", "Love My Life". L'orchestra che accompagna Robbie è la Metropole Orkest dei Paesi Bassi. L'album includerà anche includerà anche quattro inediti, tra cui una nuova versione di “Angels”.

Gli inediti sono “Lost”, “Disco Symphony”, “More Than This” e “The World and Her Mother”.

La copertina ritrae Robbie nudo ed è stata anticipata dall'artista con un post su Instagram. L'album esce il 9 settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robbie Williams (@robbiewilliams)

Robbie ha anche dichiarato: “Sono molto emozionato di annunciare l’uscita del mio nuovo album ‘XXV’, che celebra molte delle mie canzoni preferite degli ultimi 25 anni. Ogni brano occupa un posto speciale nel mio cuore, dunque è stato davvero elettrizzante registrare le canzoni nuovamente con la Metropole Orkest. Non vedo l'ora che tutti ascoltino il disco”.

(Foto Getty Images)