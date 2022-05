Johnny Depp arriva in Italia a sorpresa: ecco dove e perché

Johnny Depp sempre più sotto i riflettori. Mentre a breve si attende l'esito del clamoroso processo intentato per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, che ha occupato le pagine dei quotidiani e dei siti d'informazione internazionali, l'attore si è esibito a Sheffield, in Inghilterra, insieme al suo vecchio amico, il grande musicista Jeff Beck.

E non si tratta dell'unica apparizione in programma. La bella notizia è infatti che Johnny Depp si esibirà con Jeff Beck anche in Italia, nel corso di due emozionanti festival. Appuntamento dunque il 17 luglio, quando Beck e Depp saliranno sul palco di Umbria Jazz, e il 18 luglio, quando le due star saranno invece al Festival del Vittoriale Tener-a-mente.

Depp ama moltissimo la musica: nel 2012, con Alice Cooper e Joe Perry ha dato vita alla band degli Hollywood Vampires. Con Jeff Beck, Johnny ha pubblicato la canzone "Isolation" reinterpretazione del classico di John Lennon.

