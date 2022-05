Ed Sheeran pubblica due nuove canzoni

Ed Sheeran ha pubblicato una “tour edition” del suo ultimo album "Equals" di cui fanno parte due nuove canzoni. Si tratta di "I Will Remember You" e "Welcome To The World".

This is dropping tomorrow, comment which tracks are your favourite x pic.twitter.com/FqKD1ZQTWp — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 26, 2022

Nella nuova edizione del disco compaiono anche "One Life" e "Penguins", tratte dal film del 2019 "Yesterday". I due brani non erano finora mai stati pubblicati.

Dell'album fanno parte "Afterglow", "The Joker And The Queen" (con Taylor Swift), "Bad Habits" con Bring Me The Horizon, "Peru" con Fireboy DML e il remix di "2Step" con Lil Baby, canzone dal video girato a Kiev poco prima dell'invasione dell'Ucraina. I proventi ricavati da questo singolo saranno donati al Disasters Emergency Committee (DEC) Ukraine Humanitarian Appeal, per sostenere le vittime della violenza della guerra.

(foto Getty Images)