Andy Fletcher addio

Addio Andy Fletcher: il tastierista e co-fondatore dei Depeche Mode ci ha lasciati a 60 anni. A dare la notizia è stata la stessa band, con un tristissimo post pubblicato sui social.

“Siamo scioccati e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di band Andy 'Fletch' Fletcher. Aveva davvero un cuore d’oro ed era sempre presente per offrire supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta di birra ghiacciata. I nostri cuori sono con la famiglia e chiediamo di rispettare la privacy dei familiari in questo momento difficile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Depeche Mode (@depechemode)

Andy Fletcher era nato a Nottingham nel 1961. Nel 1980 con Martin Gore e Vince Clarke aveva dato vita ai Composition of Sound. Il gruppo aveva poi accolto Dave Gahan e Clarke era uscito dalla formazione. Erano nati i Depeche Mode, destinati a una carriera eccezionale e a regalarci hit come "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough", "Policy Of Truth".

Già alcuni colleghi dei Depeche hanno ricordato Andy con grande affetto e parole commosse.

I Pet Shop Boys hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram questo ricordo: "Siamo rattristati e scioccati sapendo che Andy Fletcher dei depeche Mode è morto. Fletch era una persona amichevole, cordiale e divertente, che amava la musica elettronica e dava buoni consigli sul music business. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia, agli amici, a Dave Gahan e Martin Gore".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pet Shop Boys (@petshopboys)

E Lol Tolhurst dei Cure ha twittato: "Una notizia davvero triste oggi. E' scomparso Andy Fletcher dei Depeche Mode. Lo conoscevo e lo consideravo un amico. Da giovani ci siamo incrociati più volte. Il mio cuore va alla famiglia, ai compagni di band e ai fan dei Depeche Mode. Riposa in pace, Fletch".

Very sad news today. Andy Fletcher of Depeche Mode has passed. I knew Andy and considered him a friend. We crossed many of the same pathways as younger men . My heart goes out to his family, bandmates, and DM fans. RIP Fletch. — Lol Tolhurst (@LolTolhurst) May 26, 2022

Anton Corbijn, il grande fotografo e regista che ha diretto i più bei video dei Depeche, ha scritto: “Grazie Andy, per tutto quello che c’è stato negli ultimi 40 anni, Te ne sei andato all'improvviso, il che è uno shock per tutti noi. Rivolgo i miei pensieri a tua moglie Gráinne (Mullan) e ai tuoi figli, così come a Martin (Gore) e Dave (Gahan), e a tutta la famiglia Depeche Mode”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anton Corbijn (@antoncorbijn4real)

(Foto Getty Images)