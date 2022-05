Noel Gallagher buon compleanno

Noel Gallagher è nato a Manchester il 29 maggio 1967.

Con il fratello Lima ha dato vita a una delle band più influenti degli Anni Novanta, gli Oasis, tra i nomi di punta del Brit Pop. Con gli Oasis, ha firmato hit come "Live Forever", "Cigarettes & Alcohol", "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Morning Glory", "Champagne Supernova".

Nel 2009 Noel ha lasciato gli Oasis, che si sono sciolti. Nel 2011ha dato vita ai Noel Gallagher's High Flying Birds.

(Foto Getty Images)