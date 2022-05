Lenny Kravitz buon compleanno

Lenny Kravitz è nato il 26 maggio 1964 a New York. Uomo dai molti talenti, non è soltanto musicista e produttore, ma anche attore, designer e modello.

Eclettico e poliedrico, è capace di passare dalla atmosfere fashion e sofisticate del Metropolitan Museum di New York alla naturalezza rude della vita a contatto con la natura.

Lenny è nato in una famiglia dello star system. La madre di Lenny era Roxie Roker, attrice famosa per la serie tv “The Jeffersons” , il padre era il producer televisivo e promoter di jazz Sy Kravitz. Leny ha avuto una figlia, Zoe, dalla ex moglie Lisa Bonet.

L'artista ha anche pubblicato la sua autobiografia "Let Love Rule".

Ecco tre canzoni per festeggiarlo.

I Belong To You

Secondo singolo tratto dall'album "5" del 1998. Il video è stato diretto da Mark Seliger e Fred Woodward.

Again

Primo e unico singolo tratto dal Greatest Hits dell'artista.

Stand

Secondo singolo tratto dal nono album in studio "Black and White America".

(foto Getty Images)