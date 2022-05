Marco Mengoni non ha dubbi: chi è gentile è un supereroe!

Marco Mengoni ha regalato a tutti una grande lezione di vita, del tutto priva di retorica e toni fastidiosi, durante la puntata dello show tv Le Iene del 18 maggio.

Ospite in studio, ha affrontato un tema che in questi anni sembra tabù: quello della gentilezza e della buona educazione, spesso viste come un segno di debolezza, come atteggiamento da perdente.

Be' Marco, con grande semplicità e andando dritto al cuore delle cose, ha totalmente ribaltato l'opinione comune.

Ecco le sue parole: "Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i conti ognuno li fa sempre e solo con se stesso. E perché gli errori, gli errori che commetti, giustamente, li paghi sempre e solo tu. È per questo che cerco di giudicare il meno possibile chi mi trovo di fronte e so che molti considerano la gentilezza un sinonimo di debolezza, ma in realtà essere scortesi è molto, ma molto più facile che essere educati, e per me chi è sempre gentile è una specie di supereroe".

Ecco il monologo completo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

(Foto Getty Images)