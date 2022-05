Sam Smith buon compleanno

Sam Smith è nato a Londra il 19 maggio 1992.

A lanciarlo sono stati i singoli "Latch" (con i Disclosure) e "La La La" (con Naughty Boy). E' poi venuto l'album "In the Lonely Hour" (2014), con le hit "Stay with Me" e "I'm Not the Only One".

E' di Sam anche "Writing's on the Wall", colonna sonora del film della saga di James Bond "Spectre". Una canzone che gli fa vincere il Golden Globe e il Premio Oscar nella sezione miglior canzone.

Sam Smith ha vinto quattro Grammy Award, tre BRIT Award, tre Billboard Music Award e un American Music Award.

(Foto Getty Images)