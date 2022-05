Prince cercò di salvare Amy Winehouse: ecco come

Romantica e sfacciata, fragile e fortissima: così era Amy Winehouse. A undici anni dalla sua prematura scomparsa emergono altri dettagli della sua vita. Nel libro "My Amy: The Life We Shared" scritto dal suo migliore amico Tyler James si legge come anche Prince avesse provato a salvare la giovane cantautrice inglese dai suoi mille tormenti.

Tra questi quelli legati al suo matrimonio con Blake Fielder-Civil, un'unione tormentata, divorata dalle dipendenze da alcol e droga. L'uomo fu addirittura sorpreso a rubare i soldi dal camerino del Folletto di Minneapolis. Per questo e altro la popstar, che aveva un legame particolare con Amy, le avrebbe offerto di fuggire lontano da Blake. Ma Blake era il grande tormentato amore della Winehouse e l'artista non accettò. La storia tra i due finirà dopo quattro anni, troppo tardi per salvare Amy che due anni dopo, il 23 luglio del 2011, smise di emozionare il mondo intero.

(Foto Getty Images)