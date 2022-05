Madonna più scandalosa che mai

Nulla ferma Madonna, che adesso è anche un'opera d'arte digitale, nata dalla collaborazione con il noto artista Beeple. L'opera consiste in tre video digitali, dal titolo complessivo di Mother of Creation.

I video sono stati messi all’asta sulla piattaforma SuperRare, dove si acquista tramite criptovalute. L'opera è infatti una NFT, (Non Fungible Tokens, ovvero un bene digitale crittografato e unico e chi lo acquista gode del diritto di proprietà). Il ricavato sarà donato organizzazioni dedicate a madri e bambini: The Voices of Children Foundation, The City of Joy e Black Mama’s Bail Out.

A fare scandalo è stato però il contenuto dei 3 video, in cui Madonna in versione digitale mette al mondo un corposo albero, delle farfalle e dei millepiedi-robot. Infatti l'opera si articola in Mother of Nature, Mother of Evolution e Mother of Technology. La "messa al mondo" di queste entità ha scandalizzato molti per la posa di Madonna, che spalanca le gambe e senza lasciar nulla all'immaginazione fa nascere alberi, insetti e robot.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Madonna ha spiegato: "Nell’apertura di ogni video ci sono essenzialmente io che partorisco. Sto facendo quello che le donne hanno fatto fin dall’inizio dei tempi, cioè partorire. Ma a un livello più esistenziale, sto dando alla luce l’arte e la creatività... Volevo indagare il concetto di creazione. E non solo il modo in cui un bambino entra nel mondo attraverso la vagina di una donna, ma anche il modo in cui un artista fa nascere la creatività".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

A molti però i video sono sembrati solo un modo sopra le righe per far parlare nuovamente di sé. E i dettagli anatomici, ritenuti gratuiti, non sono stati particolarmente apprezzati da numerosi fan.

(foto Getty Images)