Laura Pausini e Mika lanciano un meraviglioso messaggio di pace

C'era attesa per l'inedito duetto Pausini-Mika all' Eurovision Song Contest di Torino. Poco prima del verdetto della seconda semifinale, al PalaOlimpico, i due artisti, conduttori del festival con Alessandro Cattelan, hanno lanciato ancora una volta l'appello per la pace in Ucraina attraverso la musica. Sono partiti sulle note delicate di "Fragile" di Sting, canzone diventata simbolo di unità e inno alla non violenza, per poi, concludere con l’energia e "la chiamata a scendere in campo" di "People Have the Power" di Patti Smith. Entrambi vestiti di bianco. La mise di lei, con cristalli e maniche ad ali, come quelle della colomba, pronta a volare nel cielo blu e giallo del Paese tormentato dalle armi. Intesa artistica perfetta, potente ed emozionante.

La serata è stata aperta da un balletto hip hop di Alessandro Cattelan, arrivato sul palco, dopo un' introduzione da dietro le quinte dello show, in cui ha ironizzato sulla capacità degli italiani di riuscire a cavarsela sempre in ogni situazione (sfatando anche un po' il cliché di popolo al quale manca il rigore): "Ho provato cosa vuol dire l'emozione di gareggiare su questo palco", ha detto dopo la performance, accompagnato da numerosi ballerini e altrettanti effetti speciali. E Laura Pausini ha spiegato in inglese il significato del termine 'strizza'.

