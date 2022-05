Sting: i suoi giorni felici in Toscana

Sting è un grande estimatore dell'Italia e della Toscana in particolare. Come molti sanno, proprio in questa splendida regione ha acquistato una tenuta, il Palagio, a Figline Valdarno.

Si tratta di una meravigliosa dimora storica che risale al 1530. Nel XVIII secolo apparteneva alla famiglia Martelli. Passò poi alla famiglia dei Duchi di San Clemente; Nel 1999 fu acquistata da Sting e dalla moglie Trudie Styler, che ancora ricorda: "Me ne innamorai immediatamente, anche consapevole di avere questa sensazione che volevo abitare in Italia, un paese bellissimo e meraviglioso per me, che mi ha sempre dato tanta gioia, per il calore della sua gente, la buona gastronomia, l’eccellente vino. Dopo una bellissima estate qui, mi resi conto che lo stile di vita italiano mi piaceva molto e non ci volevo rinunciare. Mi piace ci sia molto equilibrio tra lavoro e vita privata".

Così adesso la famiglia di Sting è la terza ad abitare la dimora in cinquecento anni. Qui il musicista e Trudie producono vini che hanno anche guadagnato premi e riconoscimenti, come il bianco amorevolmente battezzato "Roxanne" e il rosso "Sister Moon".

"Volevamo che questo luogo rispettasse la nostra filosofia sostenibile, con cui abbiamo cresciuto i nostri figli", ha spiegato Trudie. "Per noi è stato anche importante mantenere prezzi abbordabili, accessibili a tutti. Per ora abbiamo una piccola produzione, ma chi lo sa in futuro".

Sting e Trudie non si limitano ai vini: producono olio e miele. E i loro momenti felici nella campagna toscana sono immortalati da numerosi scatti pubblicati sulle pagine social di Trudie.

