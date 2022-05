Gli U2 suonano a sorpresa nella metropolitana di Kiev: il video

Che accada a Derry, nell’Irlanda del Nord, o a Kiev, in Ucraina, la sostanza è la stessa: la guerra è orrore, in particolare l’accanimento sui civili. Gli U2, in una domenica di sangue, hanno cantato "Sunday Bloody Sunday" nei tunnel della metropolitana di Kiev, mentre in superficie la colonna sonora era quella degli allarmi antiaereo.

Bono e The Edge hanno deciso di dire no alla guerra come meglio sanno fare e hanno omaggiato il coraggio dei "combattenti per la libertà" con un concerto a sorpresa nella stazione bunker di Khreshchatyk, la stessa che un paio di settimane fa ospitò la conferenza stampa del presidente Zelensky.

"La gente in Ucraina sta combattendo anche per tutti noi che amiamo la libertà", ha detto la leggenda del rock, ricordando il passato conflitto nell'Irlanda del Nord contro un "vicino potente".

"Preghiamo che possiate godere presto di un po' di quella pace", ha aggiunto Bono tra un brano e l'altro, per un pubblico ristretto e selezionato, tra cui alcuni militari e il ministro della Cultura e dell'Informazione ucraino, Oleksandr Tkachenko.

"With or Without You", "Desire", e ancora "Stand By Me" che Bono ha condiviso, su un palco immaginario, con Taras Topolia, frontman della popolare band ucraina Antytila e ora soldato.

Nelle immagini che circolano sui social Bono Vox e The Edge sono visibilmente emozionati.

(Foto Getty Images)