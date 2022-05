Madonna chiede un incontro a Papa Francesco

Madonna ha mandato un messaggio a Papa Francesco. Si è servita del suo account ufficiale su Twitter per chiedere al pontefice un incontro.

L'argomento che la cantante vorrebbe affrontare è alquanto spinoso: si tratta delle sue 3 scomuniche.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna