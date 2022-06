Ludovico Einaudi ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 22.00 Ludovico Einaudi è ospite di Monte Carlo Nights per parlare a Nick The Nightfly del suo album "Underwater", il suo primo nuovo album di solo pianoforte degli ultimi venti anni.

L'artista ha presentato il disco (composto da 12 tracce) con queste parole: “Quando il mondo fuori era fermo e silenzioso, mi sono immerso in uno spazio libero e senza confini. 'Underwater' è una dimensione fluida e parallela, che scorre senza interferenze esterne. Sono forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto sul pianoforte. A volte nella composizione metti così tanti livelli di pensiero che la pura ispirazione rischia di affievolirsi nel processo. Scrivere una canzone invece è come respirare, un’onda che va e che viene”.

La Tracklist:

1. Luminous

2. Rolling Like a Ball

3. Indian Yellow

4. Flora

5. Natural Light

6. Almost June

7. Swordfish

8. Wind Song

9. Atoms

10. Temple White

11. Nobody Knows

12. Underwater