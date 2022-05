Sono i Duran Duran i favoriti dai fan per l'ammissione alla Rock and Roll Hall of Fame

Essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame è un grande onore. A contribuire all'elezione dell'artista sono chiamati anche i fan, che possono esprimere la propria preferenza entro una rosa di candidati scelti dal comitato della Hall of Fame.

La rosa di candidati, composta per il 2022 da 17 nomi, è stata resa nota a febbraio. Questo l'elenco: Beck, Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Dolly Parton, Rage Against the Machine, Lionel Richie, Carly Simon, A Tribe Called Quest e Dionne Warwick.

I preferiti della giuria popolare sono stati i Duran Duran: degli oltre 5 milioni di voti, ne hanno presi 934.880. Alle loro spalle il rapper di Detroit Eminem con 684.237 voti e, sul terzo gradino del podio, Pat Benatar con 631.299 voti.

Il plebiscito popolare non porta automaticamente all'inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame. Come affermato da chi la gestisce: "I primi artisti, selezionati dal pubblico, saranno in una scheda che verrà conteggiata insieme alle altre per scegliere i candidati".

I Duran Duran, quindi non è detto che vengano inclusi. Il requisito principe per essere papabili è la prima pubblicazione avvenuta almeno 25 anni prima. La band di Simon Le Bon è da anni in possesso di tale requisito – il loro primo album, “Duran Duran” risale al 1981 – ma solo quest'anno è entrata a fare parte della rosa di candidati. I nomi di coloro che accederanno alla Rock and Roll Hall of Fame saranno annunciati entro fine mese, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo autunno presso la Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, in Ohio.

