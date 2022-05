Remo Anzovino ospite di Radio Monte Carlo

Remo Anzovino è ospite giovedì 19 maggio alle 22.25 di Nick The Nightfly. L'artista è atteso con la sua esibizione al festival Piano City, in programma a Milano dal 20 al 22 maggio.

Remo Anzovino è nato a Pordenone da genitori napoletani ed è tra i più originali compositori pianisti contemporanei e i nuovi autori di spicco della musica da film. Nel 2019 ha ricevuto il Nastro D’Argento – Menzione Speciale per le colonne sonore originali dei film 'Hitler contro Picasso e gli altri', 'Van Gogh tra il grano e il cielo' e 'Le Ninfee di Monet'. La Giuria dei Documentari 2019 gli ha assegnato il Premio per la sua "Musica nell’arte".

Remo Anzovino ha anche firmato la celebre "Suite per il Vajont" e la musica per la campagna UNESCO #iosonooceano. Le sue musiche sono state utilizzate anche da celebri trasmissioni televisive come "Ulisse" e "I Dieci Comandamenti". Anzovino è anche un eccezionale performer live, assai apprezzato per le sue esibizioni in Italia e all'estero.