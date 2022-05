Eurovision: ecco le canzoni più amate

A Torino è già Eurovision Song Contest. Attraversando piazza Castello si vedono i bus a due piani che caricano una marea di turisti per visitare il centro città. E sono già arrivati tanti artisti a una settimana dall’inizio della più importante kermesse europea dedicata alla musica.

E’ grazie alla vittoria dei Måneskin dell’anno scorso che l’evento si terrà in Italia, dal 10 al 14 maggio, e sarà condotto da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Ma quali sono le canzoni dell’Eurovision più viste e ascoltate di sempre? Nella Top10 della classifica stilata da Uswitch verificando il numero di ascolti su Spotify, si piazzano benissimo Måneskin e Mahmood:

1 - “Arcade” Duncan Laurence (Paesi Bassi, 2019), con 685,6 milioni di stream

2 - “Zitti e buoni” Måneskin (Italia, 2021), con 294,6

3 - “Soldi” Mahmood (Italia, 2019), con 198,5

4 - “Waterloo” ABBA (Svezia, 1974), con 172,1

5 - “Fairytale” Alexander Rybak (Norvegia, 2009), con 160,5

6 - “Euphoria” Loreen (Svezia, 2012), con 140,3

7 - “Heroes” Måns Zelmerlöw (Svezia, 2015), con 137,6

8 - “Think About Things” Daði Freyr (Islanda, 2020), con 109,7

9 - “If I Were Sorry” Frans (Svezia, 2016), con 99

10 - “Fuego” Elena Foureira (Cipro, 2018), con 91,2

Nella classifica sono presenti per lo più pezzi recenti, spicca infatti l’unico brano ben più che teenager… “Waterloo” degli ABBA!

“Zitti e buoni” invece è presente anche nella classifica delle performance all’Eurovision Song Contest più viste di sempre su YouTube. È al secondo posto dietro a Fairytale di Alexander Rybak.

Ecco la top 5:

1 - “Fairytale” Alexander Rybak (Norvegia, 2009), con 108,2 milioni di visualizzazioni

2 - “Zitti e buoni” Måneskin (Italia, 2021), con 83,6

3 - “Run Away” SunStroke Project & Olia Tira (Moldavia, 2010), con 82,3

4 - “Düm Tek Tek” Hadise (Turchia, 2009), con 67,6

5 – “Euphoria” Loreen (Svezia, 2012), con 48,8

Infine, la canzone più cercata su Google fra quelle dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest è “Hold Me Closer” di Cornelia Jakobs, in gara per la Svezia, con oltre 800 mila ricerche effettuate nel mese di marzo.

(Foto Getty Images)