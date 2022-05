4 maggio 2021: scompare Nick Kamen

Nick Kamen ci ha lasciati il 4 maggio 2021. L'artista aveva 59 anni e anche se era meno presente sulle scene, aveva lasciato nel cuore dei fan un ricordo fortissimo. Indelebile. Fatto di una hit generazionale come "Each Time You Break My Heart", di ricordi agrodolci, di tanta nostalgia e un pizzico di malinconia.

Se a dare la notizia della sua morte è stato l'amico Boy George, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, è stata Madonna a lasciare l'addio più straziante. Era stata infatti la star a notarlo, quando Kamen era stato protagonista di uno spot rimasto impresso nella memoria di chi era adolescente negli Anni Ottanta. Nick entrava in una lavanderia a gettoni e restava in boxer per lavare i pantaloni, sulle note di "I Heard It Through The Grapevine" di Marvin Gaye. Colpita dalla sua personalità Madonna aveva fatto sfondare il giovane Nick nella musica.

Madonna lo aveva ricordato con una bellissima foto pubblicata sulla sua pagina Instagram e la frase: «Strazia il cuore sapere che te ne sei andato. Eri una una persona speciale, davvero dolce, e hai sofferto tantissimo. Spero tu sia più felice là, ovunque ti trovi adesso, Nick Kamen»