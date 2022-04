Rod Stewart si tiene in forma così!

Le sue grandi passioni sono la musica e il calcio. Il rocker 77enne Rod Stewart non lo ha mai nascosto e tra l'incisione di un album e una tournée ha sempre giocato a calcio. E continua a farlo. Anche dopo un intervento al ginocchio a cui si è sottoposto qualche tempo fa.

Un video postato sui social dalla stessa star inglese testimonia come sia in ottima forma e come si alleni quotidianamente. Lo si vede impegnarsi in un beep test, una prova che viene effettuata da atleti di diverse discipline e che serve a decretare la massima capacità di consumo d'ossigeno mentre si eseguono una serie di brevi scatti, con grande disinvoltura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sir Rod Stewart (@sirrodstewart)

Dal suo account social il cantante di "Sailing" ha scritto: "Sono tornato al massimo della forma e spero in una convocazione da parte della nazionale scozzese!". Non male per un artista che ha venduto 250 milioni di dischi in tutto il mondo e che a breve partirà per il suo nuovo tour dopo la pubblicazione a novembre dell'album "The Tears of Hercules". Dal 13 maggio infatti sarà a Las Vegas negli Stati Uniti. Già tutto sold out.

(Foto Getty Images)