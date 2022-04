Noel Gallagher contro Robbie Williams: Angels è solo una scopiazzatura degli Oasis!

Noel Gallagher ha riaperto una polemica che sembrava ormai definitivamente chiusa da anni. Il musicista, ospite del podcast di Matt Morgan, ha parlato di una celebre hit del 1997 di Robbie Williams, "Angels": “L'ho sentita", ha detto Noel "E ho pensato, 'Vorrei averla scritta'. 'Angels' è una scopiazzatura degli Oasis. Aggiungici una f****ta chitarra elettrica e lo sarebbe".

Insomma, per Noel la grande canzone di Robbie è bella sì, perché imita spudoratamente gli Oasis. E tornano in mente i tempi in cui Noel aveva definito Williams "il ballerino grasso dei Take That", Il rapporto tra i Gallagher e Robbie era infatti pessimo, Noel e Liam lo prendevano in giro di continuo, al punto che Robbie aveva sfidato a boxe Liam.

Robbie aveva anche dichiarato tempo fa quanto avesse sofferto ai tempi per queste polemiche: "Il mio particolare genere di intrattenimento e il mio particolare tipo di musica pop non furono e non sono ritenuti degni. Ho letto le stesse riviste e guardato gli stessi programmi televisivi, io volevo fare parte della stessa tribù in cui si trovavano la maggior parte delle persone della mia età. Ma per quello che ho fatto, per ciò che ho creato e per come mi sono presentato sono stato ritenuto indegno. Esisteva la cultura del 'Robbie Williams non è cool', 'Robbie Williams non è molto bravo', 'Robbie Williams è di pessimo gusto', 'Robbie Williams è grasso', Robbie Williams, siamo tutti d'accordo, è terribile'. Questo ad onta dei 3 milioni di persone che compravano un mio album ogni volta che usciva in Gran Bretagna. All'epoca era insopportabile. Nella musica c'erano Liam Gallagher e Noel Gallagher, anche se non c'erano solo Liam e Noel Gallagher. Liam disse che avrei dovuto essere impiccato. Noel, è noto, disse che io ero 'il ballerino grasso dei Take That'. Li posso nominare perché li ho nel mio zaino, sono nella lista delle persone di cui ricordo ogni singola sillaba di ogni singola cosa che hanno detto di me. Sono passati 20 anni e 20 anni fa ho lasciato il paese perché non potevo muovermi senza trovare qualcuno che dicesse: 'Questa è una brutta persona, che fa delle brutte cose, che si presenta male.' Io sono troppo sensibile per il lavoro che mi ritrovo a fare".

Speriamo che quest'ultima dichiarazione di Noel non abbia ferito troppo Robbie...

