Eurovision 2022: in gara tanta Italia!

Cresce l'attesa per l'Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio.

E quest'anno sul palco c'è davvero tanta Italia, a cominciare naturalmente dai conduttori. Del trio che presenterà l'evento due sono italiano (Laura Pausini e Alessandro Cattelan) e il terzo, Mika, oltre a parlare davvero bene la nostra lingua, è ormai quasi un... cittadino onorario del nostro paese. In un'intervista alla Stampa, il coreografo dell'Eurovision Emanuele “Laccio” Cristofoli ha rivelato che in finale Laura Pausini “si prenderà un momento costruito apposta per lei con cambi di scena importanti e un pot -pourri delle sue hit in ben cinque lingue diverse. Sempre durante la finale Mika avrà un suo medley di canzoni e approfitterà per lanciare in mondovisione il nuovo singolo”.



Ma... chi salirà sul palco? Be', in gara, rappresentando l'Italia, ci saranno Mahmood e Blanco. Achille Lauro rappresenta San Marino, Emma Muscat, Malta.

Ci saranno certamente i Måneskin, che hanno vinto l'edizione precedente e consegneranno il premio al vincitore di quest'anno. A esibirsi saranno, durante la serata della seconda semifinale, il 12 maggio, i tre tenori de Il Volo, che canteranno “Grande amore” (canzone con cui avevano vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e con cui avevano partecipato all'Eurovision sempre nello stesso anno, classificandosi terzi).- Nel corso della serata della prima semifinale si esibiranno invece Diodato con “Fai rumore”, e Dardust con Benny Benassi e i Sophie and the Giants, che eseguiranno i più grandi successi della dance italiana.

In gara all'Eurovision 2022 ci saranno le canzoni di 40 paesi. Oltre a tanti ospiti che attendiamo con grande curiosità.