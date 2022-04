Madonna è di nuovo single!

“Il karma dice: quando qualcuno nella tua vita non è giusto per te… Dio lo userà continuamente per ferirti, finché non sarai abbastanza forte da lasciarlo andare”. Ed evidentemente Ahlamalik Williams non è la persona giusta per Madonna o viceversa. E’ stata la super popstar a suggerire pubblicamente con tanta saggezza la fine della loro relazione. I due, che stavano insieme da quattro anni, si sarebbero lasciati ormai da qualche settimana, pur rimanendo in ottimi rapporti.

Una fonte anonima, molto vicina alla Ciccone, ha dichiarato al Daily Mail: “Le cose con Ahlamalik sono andate avanti per un po’ con un tira e molla. C’è molto amore, ma per il momento hanno deciso di separarsi”. E il Sun precisa: “Non si vedono insieme da gennaio e hanno deciso amichevolmente di separarsi. Con entrambi al lavoro su altri progetti, è stato difficile mantenere viva la storia d’amore. Hanno trascorso mesi insieme in tour e durante il lockdown, ma ora lui ha lasciato la casa di Madonna”.

Per ora nessuna conferma ufficiale. Intanto, Madonna sta ancora lavorando al suo film biografico in arrivo e vuole prendersi più cura della sua famiglia. E il ventottenne Ahlamalik Williams, ballerino e performer, da qualche tempo ha dato il via alla sua carriera musicale (con un brano che ha visto proprio la collaborazione di Madonna), mentre lo scorso anno ha strappato un accordo importante con la stilista Stella McCartney.

