Phil Collins rivela qual è la sua band preferita

Phil Collins è un artista che ha segnato la storia della musica. Adesso ha deciso di ritirarsi dalle scene, per problemi di salute, ma la sua figura, sia con i Genesis che da solista, resta fondamentale. Tanti sono i musicisti che si sono detti ispirati dal suo sound e dal suo stile. Ma da chi è stato invece influenzato Phil? Insomma, qual è la sua band preferita?

E' stato l'artista stesso a rivelarlo e, sorpresa, si tratta di una band che non ci saremmo mai aspettati. Collins lo ha rivelato nel 2016, durante un'intervista con Ken Bruce, conduttore del programma radiofonico della BBC "Tracks of My Years". Ebbene, Phil dichiarò che la sua band preferita è quella degli "Action. Cosa posso dire che non abbia già detto prima? Questa è la mia band preferita. La mia preferita, la preferita in assoluto. Negli anni 60 andavo al Marquee Club e una sera li ho scoperti. Andavo a vederli ogni volta in cui suonavano. Poi li ho conosciuti. Ho suonato con loro, si sono riformati e io ho suonato con loro al 100 club. Fu un sogno diventato realtà. Essere sul palco a suonare tutte le canzoni che sentivo quando ero un teenager. Sai, Roger, il batterista, ha avuto una grande influenza su di me. Siamo diventati grandi amici. Quello è un grande disco, furono prodotti da George Martin"

Phil ha anche rivelato la sua canzone preferita del gruppo: "'Never Ever'. È una grande canzone".

Gli Action non sono stati tra le band più note. Si erano formati a Londra nel 1963 (agli inizi con il nome di Boys). Formati da Reg King (voce), Alan 'Bam' King (chitarra e voce), Mike 'Ace' Evans (basso e voce) e Roger Powell (batteria), furono scoperti da George Martin (il produttore dei Beatles). Tra le loro canzoni più conosciute, "Brain", "Land Of 1000 Dances" e "I'll Keep Holding On".

