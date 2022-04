Carla Bruni e Lorenzo Jovanotti: la coppia che non ti aspetti

Carla Bruni e Lorenzo Jovanotti: insieme, la ex Première Dame di Francia e l'artista non li avevamo mai immaginati. Ma, complice una canzone, Carlà e Lorenzo sono stati protagonisti di un simpatico botta e risposta su Instagram.

La signora Sarkozy, come ben si sa, è una cantante. Ha già pubblicato 6 album in studio ("Quelqu'un m'a dit", "No Promises", "Comme si de rien n'était", "Little French Songs", "French Touch", "Carla Bruni") e uno dal vivo ("A l'Olympia") e ama postare sulla sua pagina Instagram i momenti in cui decide di imbracciare la chitarra e cantare.

Così ha fatto intonando il singolo di Lorenzo "I Love You Baby" e scrivendo: "Secondo me non bisognerebbe mai vivere senza le canzoni di @lorenzojova Fa bene ascoltare delle canzoni così belle…."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Lorenzo Jovanotti le ha risposto direttamente su Instagram e Carlà ha potuto così ribadire tutta la sua ammirazione per l'artista.

Che ne nasca una collaborazione futura?

(Foto Getty Images)